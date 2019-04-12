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World Press Photo назвав краще фото року

Новини » Суспільство    12.04.2019 - 13:13
World Press Photo назвав краще фото року
Фото, яке здобуло відзнаку (worldpressphoto.org John Moore/Getty Images)

На фото - заплакана дівчинка на кордоні США та Мексики

Найкращою фотографією 2019 року за версією World Press Photo стало фото із заплаканою дівчинкою із Гондурасу, чию матір обшукує американський прикордонник на кордоні США з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт конкурса

Фото визнане кращим у номінації "Світове прес-фото року" (World Press Photo of the Year).

Члени журі конкурса заявили, що це фото показує "інший вид насильства - психологічний".

Знімок був зроблений у квітні 2018 року і розійшовся по всьому світу, викликавши суспільний протест проти політики США щодо розділення мігрантів і їхніх дітей.

У той час в США ухвалили закон, який передбачав кримінальну відповідальність для мігрантів. Через це батьків-біженців могли заарештовувати, розлучаючи їх з дітьми. Однак через протести цю норму закону було скасовано 20 червня 2018 року президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп планує посилити міграційну політику.

Зокрема, у середу, 3 квітня, Трамп знову пригрозив Мексиці закриттям кордону та негайно ліквідувати лазівки на кордоні.

 

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