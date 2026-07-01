Бензин "завмер", газ є нижче 40 грн: що відбувається з цінами на АЗС 1 липня

Українські АЗС оновили цінники на пальне в перший день липня. І хоча коливань у вартості не відбулося, різниця між операторами залишається відчутною.

РБК-Україна розповідає, скільки коштують бензин, дизель і автогаз на найбільших заправках та де водії можуть заощадити.

Головне: Бензин : Ціни за добу застигли, але різниця на А-95 сягає 5 грн/л - на OKKO, WOG та SOCAR він коштує 78,90 грн, тоді як на "Укрнафті" - 73,90 грн.

: Ціни за добу застигли, але різниця на А-95 сягає 5 грн/л - на OKKO, WOG та SOCAR він коштує 78,90 грн, тоді як на "Укрнафті" - 73,90 грн. Дизель : Великі приватні мережі тримають планку 79,90-80,90 грн/л, тоді як на "Укрнафті" можна заправитися суттєво дешевше - по 74,90 грн.

: Великі приватні мережі тримають планку 79,90-80,90 грн/л, тоді як на "Укрнафті" можна заправитися суттєво дешевше - по 74,90 грн. Автогаз: На заправках OKKO, WOG та SOCAR літр коштує стабільні 41,90 грн, а на "Укрнафті" цінник упав нижче психологічної позначки - до 39,40 грн.

Що відбувається з цінами на АЗС

Початок другого місяця літа не приніс сюрпризів для українських водіїв, адже ціни на заправках за добу буквально застигли.

Проте різниця між пропозиціями різних мереж дійсно вражає, оскільки на одному літрі бензину чи дизельного пального можна заощадити до 5 гривень.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 1 липня (інфографіка РБК-Україна)

До прикладу, в сегменті звичайного бензину А-95 найвищу ціну фіксують на АЗС мереж OKKO, WOG та SOCAR, де літр обійдеться у 78,90 гривні. Водночас найнижчу вартість пропонує "Укрнафта" - 73,90 гривні за літр, що формує чисту різницю у 5 гривень на кожному літрі.

У ситуації з дизелем найвищі ціни на SOCAR із позначкою 80,90 гривні за літр. На заправках OKKO та WOG ДП коштує трохи дешевше - 79,90 гривні, тоді як на "Укрнафті" зафіксовано найнижчу вартість на рівні 74,90 грн.

Для власників автомобілів із ГБО ситуація також різниться залежно від обраної заправки. На АЗС OKKO, WOG та SOCAR стабільно тримається планка 41,90 гривні за літр автогазу, тоді як на "Укрнафті" можна заправитися значно вигідніше - по 39,40 гривні, тобто на 2,50 гривні дешевше.

Деталізація цін на АЗС 1 липня, середа

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 82,90 грн

ДП Євро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 82,90 грн

ДП Євро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 83,90 грн

ДП NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"