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WizzAir закриває свою базу у Молдові через війну в Україні

Фото: WizzAir закриває свою базу у Молдові через війну в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Вже з 1 грудня авіакомпанія Wizz Air закриває свою базу в Молдові. Таке рішення компанії пов'язане з війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лоукостера, яку приводить видання NewsMaker.

В органі цивільної авіації уточнили, що Wizz Air не зупиняє польоти до Молдови, проте закриває свою базу в Кишиневі через ризики нестабільності повітряного простору.

"Компанія, вивчивши всі ризики в регіоні та загрозу закриття повітряного простору Молдови, переглянула графік польотів узимку", - йдеться у повідомленні.

Кишинівський аеропорт також повідомив, що усім пасажирам, які купили квитки на даний період, пропонується зв'язатися з представниками авіакомпанії для отримання більш детальної інформації. В органі цивільної авіації уточнили, що Wizz Air, як і раніше, виконуватиме рейси в/з Кишинівського аеропорту. Зміниться лише операційна база, через що можуть скасувати рейси за деякими напрямками та/або скоротити частоту польотів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що три російські ракети, які були випущені по Україні, пролетіли над Молдовою.

Пізніше прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця звинуватила Росію у порушенні суверенітету.

Також Молдова після прольоту російських ракет вирішила придбати системи ППО

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Wizz AirРосійська ФедераціяМолдоваВійна в Україні