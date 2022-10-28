WizzAir закриває свою базу у Молдові через війну в Україні
Вже з 1 грудня авіакомпанія Wizz Air закриває свою базу в Молдові. Таке рішення компанії пов'язане з війною в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лоукостера, яку приводить видання NewsMaker.
В органі цивільної авіації уточнили, що Wizz Air не зупиняє польоти до Молдови, проте закриває свою базу в Кишиневі через ризики нестабільності повітряного простору.
"Компанія, вивчивши всі ризики в регіоні та загрозу закриття повітряного простору Молдови, переглянула графік польотів узимку", - йдеться у повідомленні.
Кишинівський аеропорт також повідомив, що усім пасажирам, які купили квитки на даний період, пропонується зв'язатися з представниками авіакомпанії для отримання більш детальної інформації. В органі цивільної авіації уточнили, що Wizz Air, як і раніше, виконуватиме рейси в/з Кишинівського аеропорту. Зміниться лише операційна база, через що можуть скасувати рейси за деякими напрямками та/або скоротити частоту польотів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що три російські ракети, які були випущені по Україні, пролетіли над Молдовою.
Пізніше прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця звинуватила Росію у порушенні суверенітету.
Також Молдова після прольоту російських ракет вирішила придбати системи ППО
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.