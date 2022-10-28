WizzAir закрывает свою базу в Молдове из-за войны в Украине

Уже с 1 декабря авиакомпания Wizz Air закрывает свою базу в Молдове. Такое решение компании связано с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лоукостера, которое приводит издание NewsMaker.

В органе гражданской авиации уточнили, что Wizz Air не останавливает полеты в Молдову, однако закрывает свою базу в Кишиневе из-за рисков нестабильности воздушного пространства.

"Компания, изучив все риски в регионе и угрозу закрытия воздушного пространства Молдовы, пересмотрела график полетов зимой", - говорится в сообщении.

Кишиневский аэропорт также сообщил, что всем пассажирам, купившим билеты на данный период, предлагается связаться с представителями авиакомпании для получения более подробной информации. В органе гражданской авиации уточнили, что Wizz Air по-прежнему будет выполнять рейсы в/из Кишиневского аэропорта. Изменится только операционная база, в результате чего могут отменить рейсы по некоторым направлениям и/или сократить частоту полетов.