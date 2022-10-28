ua ru
Пт, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

WizzAir закрывает свою базу в Молдове из-за войны в Украине

Новина українською →
Молдова, Пятница 28 октября 2022 16:50
WizzAir закрывает свою базу в Молдове из-за войны в Украине Фото: WizzAir закрывает свою базу в Молдове из-за войны в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Уже с 1 декабря авиакомпания Wizz Air закрывает свою базу в Молдове. Такое решение компании связано с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лоукостера, которое приводит издание NewsMaker.

В органе гражданской авиации уточнили, что Wizz Air не останавливает полеты в Молдову, однако закрывает свою базу в Кишиневе из-за рисков нестабильности воздушного пространства.

"Компания, изучив все риски в регионе и угрозу закрытия воздушного пространства Молдовы, пересмотрела график полетов зимой", - говорится в сообщении.

Кишиневский аэропорт также сообщил, что всем пассажирам, купившим билеты на данный период, предлагается связаться с представителями авиакомпании для получения более подробной информации. В органе гражданской авиации уточнили, что Wizz Air по-прежнему будет выполнять рейсы в/из Кишиневского аэропорта. Изменится только операционная база, в результате чего могут отменить рейсы по некоторым направлениям и/или сократить частоту полетов.

Напомним, ранее стало известно, что три российские ракеты, выпущенные по Украине, пролетели над Молдовой.

Позже премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обвинила Россию в нарушении суверенитета.

Также Молдова после пролета российских ракет решила приобрести системы ПВО

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Wizz Air Российская Федерация Молдова Война в Украине
NEWS
Перевод часов. Когда Украина перейдет на зимнее время и зачем это нужно
Перевод часов. Когда Украина перейдет на зимнее время и зачем это нужно
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год