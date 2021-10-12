WizzAir планирует объявить о масштабном расширении деятельности в Украине
Фото: WizzAir планирует объявить о масштабном расширении деятельности в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air может расширить свою деятельность на территории Украины. Об этом объявят 13 октября во время запланированной пресконференции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.
Завтра состоится пресс-конференция авиакомпании Wizz Air, на которой объявят о масштабном расширении деятельности в Украины. Вероятно, что в мероприятии примет участие президент компании Роберт Кэри.
"Во время пресконференции будут объявлены детали этого масштабного расширения деятельности", - пишет пресс-служба Wizz Air
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве.