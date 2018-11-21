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Wizz Air запустит прямые рейсы из Киева и Харькова в Краков

Новости » Транспорт    21.11.2018 - 16:50
Wizz Air запустит прямые рейсы из Киева и Харькова в Краков
Фото: Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Билеты на весну и осень следующего года уже доступны на сайте авиакомпании

Венгерский лоу-кост авиаперевозчик Wizz Air запустит прямые рейсы из Киева Харькова в Краков (Польша). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта авиакомпании.

По данным Wizz Air, первый рейс из Киева в Краков запланирован на 5 апреля 2019 года. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

С 16 сентября 2019 года Wizz Air также запустит рейсы из Харькова в Краков, которые будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Wizz Air запустит прямые рейсы из Киева и Харькова в Краков

Скриншот: wizzair.com

Как сообщалось, лоу-кост Wizz Air собирается возобновить работу украинской авиакомпании "Визз Эйр Украина". Для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321 компания инвестирует 2,5 млрд долларов. Эти самолеты будут поставлены на базы авиакомпании в Киеве и других регионах Украины.

Напомним авиакомпания Wizz Air с 20 апреля 2015 закрыла свою дочернюю компанию в Украине "Визз Эйр Украина", выполнявшую 16 рейсов. Тогда в компании причиной такого шага назвали нестабильность на территории восточной Украины, девальвацию, нестабильность гривны и влияние контроля обмена валюты.

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