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Wizz Air запускає прямі рейси з Києва і Харкова в Краків

Новини » Транспорт    21.11.2018 - 16:50
Wizz Air запускає прямі рейси з Києва і Харкова в Краків
Фото: Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Квитки на весну і осінь наступного року вже доступні на сайті авіакомпанії

Угорська лоу-кост авіаперевізник Wizz Air запускає прямі рейси з Києва Харкова в Краків (Польща). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту авіакомпанії.

За даними Wizz Air, перший рейс з Києва до Кракова заплановано на 5 квітня 2019 року. Польоти будуть виконуватися чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

З 16 вересня 2019 року Wizz Air також запустить рейси з Харкова до Кракова, які будуть виконуватися два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях.

Wizz Air запускає прямі рейси з Києва і Харкова в Краків

Скріншот: wizzair.com

Як повідомлялося, лоу-кост Wizz Air збирається відновити роботу української авіакомпанії "Візз Ейр Україна". Для збільшення українського авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 і Airbus A321 компанія інвестує 2,5 млрд доларів. Ці літаки будуть поставлені на бази авіакомпанії в Києві та інших регіонах України.

Нагадаємо авіакомпанія Wizz Air з 20 квітня 2015 ороку закрила свою дочірню компанію в Україні "Візз Ейр Україна", яка виконувала 16 рейсів. Тоді в компанії причиною такого кроку назвали нестабільність на території східної України, девальвацію, нестабільність гривні і вплив контролю обміну валюти.

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