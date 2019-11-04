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Wizz Air запустили новий авіарейс в Україну

Новини » Суспільство     04.11.2019 - 18:40
Wizz Air запустили новий авіарейс в Україну
Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Від 3 листопада Wizz Air почалися регулярні прямі рейси з Братислави до Одеси

Європейський лоукостер Wizz Air почав регулярні прямі рейси з Братислави (Словацька Республіка) до Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bratislavske noviny.sk.

Повідомляється, що 3 листопада Wizz Air почалися регулярні прямі рейси з Братислави до Одеси.

"Будуть літати по неділях і середах", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що після прямих рейсів на Київ і Львів, Одеса - це вже третій регулярний сервіс "Wizz Air" з Братислави в Україну.

Нагадаємо, європейський лоукостер Wizz Air оголошує про розширення на українському ринку і запускає рейси з аеропорту Запоріжжя. У березні 2020 року Wizz Air запускає шість нових маршрутів із Запоріжжя. Рейси будуть виконуватися літаками Airbus A321 і A320 двічі в тиждень і з'єднувати Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" з Віднем (Австрія), Будапештом (Угорщина), Вільно (Литва), а також польськими Гданськом, Краковом і Вроцлавом.

Раніше повідомлялося, що найбільший європейський лоукостер Ryanair улітку 2020 року запустить ще 42 нові маршрути з України. Як заявив комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан, на сьогодні лоукостер здійснює польоти по 43 напрямках, включаючи перший прямий рейс з Херсона в Європу, який запустять взимку.

Як повідомляло РБК-Україна, український уряд планує протягом п'яти років вийти на 60-63% пасажирських авіаперевезень по моделі лоукосту. Також стало відомо, що на ринок внутрішніх авіаперевезень запросили Ryanair.

Wizz Air запускає рейси з аеропорту Запоріжжя Wizz Air збільшить кількість українських рейсів
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