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Австрия продлила запрет на авиарейсы из Украины

Новости » Общество     30.06.2020 - 15:24
Австрия продлила запрет на авиарейсы из Украины
Фото: самолеты из Украины в Австрию пока не будут летать (facebook.com/airportkiev)

Запрет на полеты в Австрию продлили до 15 июля

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Австрия продлила запрет на полеты из Украины. Запрет продлен как минимум до 15 июля.

Соответствующее решение принято Министерством здравоохранения Австрии, передает местное издание der Standard.

Сообщается, что накануне министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер обнародовал меры по борьбе с коронавирусом. Согласно новым нормам, запрещены авиарейсы из Украины, Беларуси, Китая, Великобритании, Ирана, Португалии, России, Швеции и итальянской Ломбардии.

При этом уточняется, что возможны исключения, если рейс в Австрию "отвечает интересам республики". Предполагается, что каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально.

Издание пишет, что исключения особенно актуальны для Вены, поскольку австрийская площадка является местом международных переговоров. Недавно российский самолет привозил делегацию для переговоров по разоружению с США.

Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз предварительно согласовал список из 15 стран, гражданам которых будет разрешено въезжать на территорию ЕС с 1 июля; Украины в этом списке нет.

Как объяснил министр здравоохранения Максим Степанов, по состоянию на сегодня показатель заболеваемости в Украине составляет 57 случаев на 100 тысяч населения, что превышает установленные ЕС ограничения.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Австрияавиасообщение
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