Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Первый рейс из Киева в Вену назначен на 28 октября

Авиакомпания Wizz Air запускает новый рейс из Киева в Вену (Австрия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Киев" в Facebook.

"WizzAir открывает новый рейс из Киева в Вену. Первый рейс из аэропорта "Киев" уже в это воскресенье - 28 октября в 9:00 утра. Обратный рейс из Вены приземлится в аэропорту Киева 29 октября в 13:35", - говорится в сообщении.

Как отмечается, рейсы Вена-Киев и Киев-Вена будут осуществлять авиалайнеры типа Airbus A320.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 ноября 2018 года габариты ручной клади, которую можно бесплатно перевезти самолетами авиакомпании Wizz Air будет уменьшено. Так, сейчас размер ручной клади составляет 55х40х23 см, а с 1 ноября допустимый размер багажа будет составлять 40х30х20 см.

Отметим, также сообщалось, что Wizz Air сократила до 48 часов время бесплатной регистрации для обратных рейсов по билетам, в которых пассажир не оформил услугу выбора места. Отметим, ранее зарегистрироваться на обратный рейс можно было за 15 дней до вылета.