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Лоукостер Wizz Air змінив правила перевезення ручної поклажі

НовиниІнфраструктура    22.06.2018 - 16:19
Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)
Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Пояснюють такі зміни обмеженим місцем на борту

Угорський лоукостер Wizz Air змінив правила перевезення ручної поклажі. Про це повідомила прес-служба авіакомпанії.

"Лише пасажири, які придбали послугу Wizz Priority, зможуть взяти свою ручну поклажу на борт літака. Ручна поклажа пасажирів, які не придбали послугу Wizz Priority, буде розміщена в багажному відсіку літака, і її можна буде забрати на багажній стрічці в аеропорту прибуття", - йдеться у повідомленні.

Пояснюють такі зміни обмеженим місцем на борту.

Фото: скріншот (wizzair.com)

Нагадаємо, 27 квітня Wizz Air презентував три нові авіамаршрути з Києва.

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Теги публікації: Wizz Air, лоукост  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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