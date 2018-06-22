Пояснюють такі зміни обмеженим місцем на борту
Угорський лоукостер Wizz Air змінив правила перевезення ручної поклажі. Про це повідомила прес-служба авіакомпанії.
"Лише пасажири, які придбали послугу Wizz Priority, зможуть взяти свою ручну поклажу на борт літака. Ручна поклажа пасажирів, які не придбали послугу Wizz Priority, буде розміщена в багажному відсіку літака, і її можна буде забрати на багажній стрічці в аеропорту прибуття", - йдеться у повідомленні.
Пояснюють такі зміни обмеженим місцем на борту.
Фото: скріншот (wizzair.com)
Нагадаємо, 27 квітня Wizz Air презентував три нові авіамаршрути з Києва.