Wizz Air запускає новий маршрут з Харкова до Великої Британії

Авіасполучення Харків - Лондон Лутон виконуватиметься тричі на тиждень

Починаючи з листопада 2018 року авіакомпанія Wizz Air запускає новий рейс з Харкова за одним із найбільш популярних напрямків в Європі - Лондон Лутон. Про це повідомили у прес-службі авіакомпанії.

Зазначається, що частота виконання польотів - тричі на тиждень. Літак за цим напрямком вирушатиме по вівторках, четвергах і суботах,

Запуск цього маршруту відбудеться 13 листопада. Вартість квитків в один бік, з урахуванням усіх податків та обов’язкових зборів стартує від 19,99 євро (або 609 гривень).

Також в авіакомпанії уточнили, що Wizz Air відновила рейси із Харкова та відкрила авіаперельоти у Дортмунд і Катовіце. Наразі авіакомпанія виконує з харкова Харкова з'єднання із чотирма європейськими напрямками. Сюди також включено маршрут до Відня, який почне виконуватися з 25 листопада.

Нагадаємо, 27 червня 2018 року лоукостер Wizz Air заявив про відкриття трьох нових напрямів з Києва і одного з Харкова. Також компанія збільшує частоту польотів за семи напрямками.