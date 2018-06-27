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Лоукостер Wizz Air відкрив 4 нових маршрути з України

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 17:21
Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)
Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Також компанія повідомила про збільшення частоти за сімома авиамаршрутами

Лоукостер Wizz Air заявив про відкриття трьох нових напрямів з Києва і одного з Харкова. Також у компанії повідомили про збільшення частоти за сімома авиамаршрутами, передає прес-служба міжнародного аеропорту "Київ".

Повідомляється, що компанія повідомила про відкриття маршрутів з Києва в Лісабон (Португалія), Таллінн (Естонія) і Берлін (Німеччина), а також маршруту Харків-Катовіце (Польща).

Відзначимо, що вартість польоту в Лісабон складе 110 євро, в Таллінн - 50 євро, Берлін - 40 євро. З Харкова у Катовіце можна буде долетіти за 15 євро.

Компанія також збільшила частоту польотів за сімома популярними напрямками, додавши 24 перельотів в тиждень. Нові напрямки ввели у зв'язку з відзначенням 10-ї річниці Wizz Air в Україні.

Нагадаємо, раніше лоукостер Wizz Air змінив правила провезення ручної поклажі.

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Теги публікації: Wizz Air, авиакомпания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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