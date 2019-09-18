Wizz Air увеличит количество украинских рейсов

Бюджетный авиаперевозчик Wizz Air в 2020 году увеличит количество украинских рейсов на 7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Отмечается, что количество рейсов увеличится на 650 в следующем летнем сезоне 2020 года.

"В течение летнего сезона в 2020 году авиакомпания будет предлагать на 118 тыс. посадочных мест больше, чем в 2019 году. Это, примерно, на 650 рейсов, или на 7%, больше, чем в текущем году", - сказали в компании.

Сейчас авиакомпания предлагает перелеты из Украины по 55 маршрутам в 13 стран.

Ранее авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск новых рейсов из Будапешта во Львов и Харьков. Начало полетов по маршруту Львов - Будапешт запланирован с 3 июня и Харьков - Будапешт - с 1 июня 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Wizz Air добавит 10 еженедельных рейсов во Львов. Изменение частоты коснется пяти направлений, в частности, наибольшее увеличение произойдет на линии Львов-Братислава, на которой Wizz Air в будущем зимнем сезоне будет выполнять пять рейсов в неделю, а не два, как годом ранее.