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Wizz Air отменяет все рейсы из Украины в Будапешт

Автор: РБК-Украина

Лоукостер Wizz Air отменяет все рейсы между Украиной и Венгрией. Причиной такого решения является закрытие венгерских границ для иностранцев с 1 сентября.

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Об этом сообщает lowcost.ua.

Так, авиакомпания отменяет следующие рейсы из Украины в Венгрию:

  • Киев - Будапешт до 30 сентября;
  • Львов - Будапешт до 1 октября;
  • Запорожье - Будапешт до 2 октября;
  • Одесса - Будапешт до 2 октября;
  • Харьков - Будапешт до 3 октября.

Напомним, Венгрия приняла решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Позже посольство Украины в Венгрии сообщило, что некоторые категории граждан Украины смогут попасть в эту страну или проехать ее транзитом.

Кроме того, 31 августа на украинско-венгерской и украинско-румынской границах в очередях застряли около 500 автомобилей.

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