Wizz Air отменяет все рейсы из Украины в Будапешт

Лоукостер Wizz Air отменяет все рейсы между Украиной и Венгрией. Причиной такого решения является закрытие венгерских границ для иностранцев с 1 сентября.
Об этом сообщает lowcost.ua.
Так, авиакомпания отменяет следующие рейсы из Украины в Венгрию:
Напомним, Венгрия приняла решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября в рамках борьбы с распространением COVID-19.
Позже посольство Украины в Венгрии сообщило, что некоторые категории граждан Украины смогут попасть в эту страну или проехать ее транзитом.
Кроме того, 31 августа на украинско-венгерской и украинско-румынской границах в очередях застряли около 500 автомобилей.