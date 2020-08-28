ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Венгрия закрывает границы для иностранцев

Будапешт, Пятница 28 августа 2020 19:50
Венгрия закрывает границы для иностранцев
Фото: Будапешт (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Венгрии приняло решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября. Такие меры будут предприняты для сдерживания распространения COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Также граждане страны, которые возвращаются из-за границы, будут помещены на двухнедельный карантин, однако они его могут избежать, если предоставят два отрицательных теста на коронавирус.

Кроме того, исключения для въезда в страну сделают для военных конвоев и гуманитарного транзита, а также для деловых или дипломатических поездок.

В последние дни в Венгрии регистрируют все больше новых заражений. В пятницу сообщалось о 132 новых случаях заражения, в четверг - 91, днем ранее - 73. Показатель за минувшие сутки стал самым высоким для Венгрии с пика пандемии.

В общей сложности в Венгрии зарегистрировано 5,5 тысячи случаев COVID-19, около 600 человек скончались впоследствии заражения инфекцией.

Напомним, Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до 1 октября.

Кроме того, правительство Украины приняло решение о запрете на въезд для иностранцев с 28 августа до 28 сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ВенгрияграницакарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь