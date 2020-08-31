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Wizz Air скасовує всі рейси з України в Будапешт

Автор: РБК-Україна

Лоукостер Wizz Air скасовує всі рейси між Україною та Угорщиною. Причиною такого рішення є закриття угорських кордонів для іноземців з 1 вересня.

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Про це повідомляє lowcost.ua.

Так, авіакомпанія скасовує такі рейси з України в Угорщину:

  • Київ - Будапешт до 30 вересня;
  • Львів - Будапешт до 1 жовтня;
  • Запоріжжі - Будапешт до 2 жовтня;
  • Одеса - Будапешт до 2 жовтня;
  • Харків - Будапешт до 3 жовтня.

Нагадаємо, Угорщина прийняла рішення закрити кордони для іноземців з 1 вересня в рамках боротьби з поширенням COVID-19.

Пізніше посольство України в Угорщині повідомило, що деякі категорії громадян України зможуть потрапити в цю країну або проїхати її транзитом.

Крім того, 31 серпня на українсько-угорському та українсько-румунському кордонах у чергах застрягли близько 500 автомобілів.

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