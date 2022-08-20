Wizz Air отменила скандальный рейс из Москвы в Абу-Даби

Европейский бюджетный перевозчик Wizz Air приостановил планы по возобновлению полетов из столицы России Москвы в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах на фоне растущей критики по поводу решения о возобновлении полетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В заявлении об отсрочке рейсов до дальнейшего уведомления Wizz Air не упомянула о негативной реакции в социальных сетях, которая включала некоторые призывы бойкотировать авиакомпанию, но упомянула только "ограничения отраслевой цепочки поставок".

Компания Wizz Air, зарегистрированная в Лондоне, владеет 49% акций Wizz Air Abu Dhabi, чьи самолеты носят имя и бренд европейской авиакомпании. Суверенный фонд Абу-Даби ADQ владеет 51%.

В этом месяце Wizz Air заявила, что рейсы между Абу-Даби и Москвой возобновятся с октября. 27 февраля она приостановил все рейсы из России после вторжения в Украину.

Wizz Air также имеет сертификаты авиакомпаний (AOC) в Великобритании и Венгрии.

Европейские перевозчики прекратили полеты в Россию, а российским авиакомпаниям запрещено летать в воздушное пространство Евросоюза в рамках западных санкций.