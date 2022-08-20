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Wizz Air отменила скандальный рейс из Москвы в Абу-Даби

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Москва, Суббота 20 августа 2022 08:42
Wizz Air отменила скандальный рейс из Москвы в Абу-Даби Фото: Wizz Air отменила полеты в Москву (wizzair.com)
Автор: Александр Белоус

Европейский бюджетный перевозчик Wizz Air приостановил планы по возобновлению полетов из столицы России Москвы в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах на фоне растущей критики по поводу решения о возобновлении полетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении об отсрочке рейсов до дальнейшего уведомления Wizz Air не упомянула о негативной реакции в социальных сетях, которая включала некоторые призывы бойкотировать авиакомпанию, но упомянула только "ограничения отраслевой цепочки поставок".

Компания Wizz Air, зарегистрированная в Лондоне, владеет 49% акций Wizz Air Abu Dhabi, чьи самолеты носят имя и бренд европейской авиакомпании. Суверенный фонд Абу-Даби ADQ владеет 51%.

В этом месяце Wizz Air заявила, что рейсы между Абу-Даби и Москвой возобновятся с октября. 27 февраля она приостановил все рейсы из России после вторжения в Украину.

Wizz Air также имеет сертификаты авиакомпаний (AOC) в Великобритании и Венгрии.

Европейские перевозчики прекратили полеты в Россию, а российским авиакомпаниям запрещено летать в воздушное пространство Евросоюза в рамках западных санкций.

Ранее Wizz Air заявляла, что рейс будет выполняться ее предприятием в Абу-Даби, которое является зарегистрированным перевозчиком в Объединенных Арабских Эмиратах и действует в соответствии с правилами государства Персидского залива.

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