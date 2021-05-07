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Wizz Air открывает четыре новых направления из Львова

Автор: РБК-Украина

Авиакомпания Wizz Air открывает четыре новых направления из Львова. Продажа билетов началась с 6 мая, однако полеты стартуют в июне.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новые маршруты открываются по следующим направлениям:

  • Мемминген (Германия), рейсы с 13 июня, по четвергам и воскресеньям;
  • Неаполь (Италия), рейсы с 12 июня по вторникам и субботам;
  • Познань (Польша), рейсы с 13 июня, по четвергам и воскресеньям.
  • Варшава (Польша), рейсы с 11 июня, по понедельникам, средам и пятницам.

Цены стартуют от 509 грн / 14,99 евро. Билеты по этим маршрутам уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании и в мобильном приложении.

Ранее Wizz Air анонсировала также новые рейсы в Верону и Катанию с июня 2021 года.

Ранее Wizz Air объявил о запуске новых рейсов, которые соединят Киев и болгарского города Бургас. Первый рейс запланирован на 11 июня.

Напомним, новый украинский лоукостер Bees Airline начинает регулярные рейсы из Херсона в Тбилиси. Первый рейс запланирован на 11 июня.

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