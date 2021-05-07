Авіакомпанія Wizz Air відкриває чотири нові напрямки зі Львова. Продаж квитків почався із 6 травня, однак польоти стартують у червні.

Нові маршрути відкриваються за наступними напрямками:

Меммінген (Німеччина), рейси з 13 червня, по четвергах і неділях;

Неаполь (Італія), рейси з 12 червня, по вівторках і суботах;

Познань (Польща), рейси з 13 червня, по четвергах і неділях.

Варшава (Польща), рейси з 11 червня, по понеділках, середах та п'ятницях.

Ціни стартують від 509 грн / 14,99 євро. Квитки за цими маршрутами вже доступні для бронювання на сайті авіакомпанії та у мобільному додатку.

Раніше Wizz Air анонсувала також нові рейси до Верони і Катанії з червня 2021 року.