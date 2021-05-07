Авіакомпанія Wizz Air відкриває чотири нові напрямки зі Львова. Продаж квитків почався із 6 травня, однак польоти стартують у червні.
Про це повідомила прес-служба компанії.
Нові маршрути відкриваються за наступними напрямками:
Ціни стартують від 509 грн / 14,99 євро. Квитки за цими маршрутами вже доступні для бронювання на сайті авіакомпанії та у мобільному додатку.
Раніше Wizz Air анонсувала також нові рейси до Верони і Катанії з червня 2021 року.
Раніше Wizz Air оголосив про запуск нових рейсів, які з'єднають Київ і болгарського міста Бургас. Перший рейс запланований на 11 червня.
Нагадаємо, новий український лоукостер Bees Airline починає регулярні рейси з Херсона в Тбілісі. Перший рейс запланований на 11 червня.