Wizz Air открыл международную базу во Львове и запустил новые направления

Европейский лоукостер Wizz Air заявил о запуске новых международных направлений из аэропорта "Львов". Авиакомпания открыла уже вторую международную базу в Украине.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

Авиакомпания запустила 5 новых направлений из Львова в Европу:

Львов-Гамбург;

Львов-Таллинн;

Львов-Биллунн;

Львов-Лиссабон;

Львов-Щецин.

Отметим, украинское правительство возобновило авиасообщение 15 июня, но сейчас рейсы из Украины принимают не все страны из-за карантинных ограничений. Сегодня принимать украинских туристов согласились Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.

Напомним, ранее авиакомпания Wizz Air запустила новые международные маршруты из Киева, Львова и Одессы.

Кроме того, сегодня о возобновлении авиасообщения с Украиной заявили в Польше.

Также первые самолеты с украинцами вылетели сегодня в Турцию.