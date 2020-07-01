Wizz Air открыл международную базу во Львове и запустил новые направления

Авиакомпания запустила 5 новых направлений
Европейский лоукостер Wizz Air заявил о запуске новых международных направлений из аэропорта "Львов". Авиакомпания открыла уже вторую международную базу в Украине.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
Авиакомпания запустила 5 новых направлений из Львова в Европу:
Отметим, украинское правительство возобновило авиасообщение 15 июня, но сейчас рейсы из Украины принимают не все страны из-за карантинных ограничений. Сегодня принимать украинских туристов согласились Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.
Напомним, ранее авиакомпания Wizz Air запустила новые международные маршруты из Киева, Львова и Одессы.
Кроме того, сегодня о возобновлении авиасообщения с Украиной заявили в Польше.
Также первые самолеты с украинцами вылетели сегодня в Турцию.
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Автор: Дмитрий Левицкий