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Wizz Air открыл международную базу во Львове и запустил новые направления

Новости » Транспорт     01.07.2020 - 18:50
Wizz Air открыл международную базу во Львове и запустил новые направления
Фото: самолет авиакомпании Wizz Air (flickr.com/marvin-mutz)

Авиакомпания запустила 5 новых направлений

Европейский лоукостер Wizz Air заявил о запуске новых международных направлений из аэропорта "Львов". Авиакомпания открыла уже вторую международную базу в Украине.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

Авиакомпания запустила 5 новых направлений из Львова в Европу:

  • Львов-Гамбург;
  • Львов-Таллинн;
  • Львов-Биллунн;
  • Львов-Лиссабон;
  • Львов-Щецин.

Отметим, украинское правительство возобновило авиасообщение 15 июня, но сейчас рейсы из Украины принимают не все страны из-за карантинных ограничений. Сегодня принимать украинских туристов согласились Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.

Напомним, ранее авиакомпания Wizz Air запустила новые международные маршруты из Киева, Львова и Одессы.

Кроме того, сегодня о возобновлении авиасообщения с Украиной заявили в Польше.

Также первые самолеты с украинцами вылетели сегодня в Турцию.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Wizz AirЛьвоврейсы
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