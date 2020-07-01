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Wizz Air відкрив міжнародну базу у Львові та запустив нові напрямки

Новини » Транспорт     01.07.2020 - 18:50
Wizz Air відкрив міжнародну базу у Львові та запустив нові напрямки
Фото: літак авіакомпанії Wizz Air (flickr.com/marvin-mutz)

Авіакомпанія запустила 5 нових напрямків

Європейський лоукостер Wizz Air заявив про запуск нових міжнародних напрямків з аеропорту "Львів". Авіакомпанія відкрила вже другу міжнародну базу в Україні.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

Авіакомпанія запустила 5 нових напрямків зі Львову до Європи:

  • Львів-Гамбург;
  • Львів-Таллінн;
  • Львів-Біллунн;
  • Львів-Лісабон;
  • Львів-Щецин.

Зазначимо, український уряд відновив авіасполучення 15 червня, але зараз рейси з України приймають не всі країни через карантинні обмеження. Сьогодні приймати українських туристів погодилися Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія.

Нагадаємо, раніше авіакомпанія Wizz Air запустила нові міжнародні маршрути з Києва, Львова та Одеси.

Крім того, сьогодні про відновлення авіасполучення з Україною заявили у Польщі.

Також, перші літаки з українцями вилетіли сьогодні до Туреччини.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Wizz AirЛьвіврейсы
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