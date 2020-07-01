Wizz Air відкрив міжнародну базу у Львові та запустив нові напрямки

Авіакомпанія запустила 5 нових напрямків
Європейський лоукостер Wizz Air заявив про запуск нових міжнародних напрямків з аеропорту "Львів". Авіакомпанія відкрила вже другу міжнародну базу в Україні.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.
Авіакомпанія запустила 5 нових напрямків зі Львову до Європи:
Зазначимо, український уряд відновив авіасполучення 15 червня, але зараз рейси з України приймають не всі країни через карантинні обмеження. Сьогодні приймати українських туристів погодилися Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія.
Нагадаємо, раніше авіакомпанія Wizz Air запустила нові міжнародні маршрути з Києва, Львова та Одеси.
Крім того, сьогодні про відновлення авіасполучення з Україною заявили у Польщі.
Також, перші літаки з українцями вилетіли сьогодні до Туреччини.
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Автор: Дмитро Левицький