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Wizz Air остановит почти на 3 месяца авиарейсы из Одессы

Новости » Транспорт     13.02.2020 - 17:14
Wizz Air остановит почти на 3 месяца авиарейсы из Одессы
Иллюстративное фото (flickr.com/Guido Benedetto)

Авиарейсы будут приостановлены с 26 марта

Авиакомпания Wizz Air объявила о приостановке авиарейсов из международного аэропорта "Одесса" на 2,5 месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

В лоу-косте заявили, что в связи с ремонтными работами в аэропорту "Одесса" в период с 26 марта по 5 июня 2020 года авиарейсы не будут выполняться. В частности, будут отменены рейсы из Одессы в Берлин, Будапешт, Братиславу, Гданьск, Катовице и Вроцлав.

Авиакомпания предложила пассажирам изменить бронирования на альтернативные маршруты, полностью вернуть потраченные на билеты средства или зачислить 120% стоимости билета как кредит на WIZZ-счет.

"Хотя закрытие аэропорта вызвано не зависящими от нас причинами, Wizz Air просит прощения у всех пассажиров, которые столкнулись с неудобствами", - заявили в авиакомпании.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air начала регулярные рейсы из Братиславы в Одессу. Регулярные прямые авиарейсы начались 3 ноября 2019 года. Рейсы выполняются в воскресенье и среду.

Также РБК-Украина писало, что закрытие аэропорта Братиславы в период с 21 апреля по 1 мая 2020 года повлияет на выполнение авиарейсов из Украины. Ситуация коснется сразу двух авиакомпаний - Wizz Air и Ryanair, которые должны были лететь в Словакию из четырех аэропортов Украины.

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