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Wizz Air зупинить майже на 3 місяці авіарейси з Одеси

Новини » Транспорт     13.02.2020 - 17:14
Wizz Air зупинить майже на 3 місяці авіарейси з Одеси
Ілюстративне фото (flickr.com/Guido Benedetto)

Авіарейси буде зупинено з 26 березня

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про зупинення авіарейсів з міжнародного аеропорту "Одеса" на 2,5 місяця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

У лоу-кості заявили, що у зв'язку з ремонтними роботами в аеропорті "Одеса" у період з 26 березня по 5 червня 2020 року авіарейси не будуть виконуватися. Зокрема, буде скасовано рейси з Одеси в Берлін, Будапешт, Братиславу, Гданськ, Катовіце та Вроцлав.

Авіакомпанія запропонувала пасажирам змінити бронювання на альтернативні маршрути, повністю повернути витрачені на квитки кошти або зарахувати 120% вартості квитка як кредит на WIZZ-рахунок.

"Хоча закриття аеропорту викликано не залежними від нас причинами, Wizz Air перепрошує у всіх пасажирів, які зіткнулися з незручностями", - заявили в авіакомпанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія Wizz Air почала регулярні рейси з Братислави до Одеси. Регулярні прямі авіарейси почалися 3 листопада 2019 року. Рейси виконуються неділю та середу.

Також РБК-Україна писало, що закриття аеропорту Братислави у період з 21 квітня по 1 травня 2020 року вплине на виконання авіарейсів з України. Ситуація торкнеться відразу двох авіакомпаній - Wizz Air та Ryanair, які повинні були летіти у Словаччину з чотирьох аеропортів України.

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