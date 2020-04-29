Wizz Air с мая начнет летать из Вены в пять городов

Венгерский лоукостер Wizz Air с 1 мая начнет полеты из столицы Австрии, на первом этапе по пяти направлениям. Об этом сообщает австрийская общественная телерадиокомпания ORF со ссылкой на пресс-секретаря авиаперевозчика.

Компания будет летать в Дортмунд (Германия), Салоник (Греция), Лиссабона (Португалия), Осло (Норвегия) и Эйндховена (Нидерланды).

В то же время пресс-секретарь Wizz Air указала на то, что расписание рейсов может измениться в любой момент. Например, уже нет запланированных ранее таких направлений, как Милан и Рим - они перенесены на две недели позже.

Отмечается, что направления выбирали за их вероятной востребованностью. Ожидается, что рейсами воспользуются, в первую очередь, люди, которым нужно лететь из рабочих или семейных причин.

В Wizz Air предполагают, что на первом этапе самолеты не будут заполнены и будет наблюдаться "низкий спрос". Рейсы будут выполнять не ежедневно, а дважды-трижды в неделю. Планируется, что пассажиры будут размещаться в самолете таким образом, чтобы была безопасная дистанция.

Напомним, авиакомпания Wizz Air продает авиабилеты на рейсы Киев-Вена с 12 мая, хотя Украина официально не заявляет о возобновлении авиасообщения.

Как сообщало РБК-Украина, из-за пандемии коронавируса ряд мировых авиаперевозчиков уже заявили о банкротстве. Сообщалось, что коронавирус может привести к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире уже к концу мая.