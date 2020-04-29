Wizz Air з травня почне літати з Відня у п'ять міст

Ілюстративне фото (wizzair.com)

Компанія літатиме до Дортмунда, Салонік, Лісабона, Осло та Ейндховена

Угорський лоукостер Wizz Air з 1 травня розпочне польоти зі столиці Австрії, на першому етапі за п’ятьма напрямками. Про це повідомляє австрійська суспільна телерадіокомпанія ORF з посиланням на речницю авіаперевізника.

Компанія літатиме до Дортмунда (Німеччина), Салонік (Греція), Лісабона (Португалія), Осло (Норвегія) та Ейндховена (Нідерланди).

Водночас речниця Wizz Air вказала на те, що розклад рейсів може змінитися в будь-який момент. Наприклад, вже немає запланованих раніше таких напрямків як Мілан та Рим - вони перенесені на два тижні пізніше.

Зазначається, що напрямки обирали за їхньою ймовірною затребуваністю. Очікується, що рейсами скористаються, у першу чергу, люди, яким потрібно летіти з робочих або сімейних причин.

У Wizz Air припускають, що на першому етапі літаки не будуть заповнені й буде спостерігатися "низький попит". Рейси виконуватимуть не щодня, а двічі-тричі на тиждень. Планується, що пасажири будуть розміщуватися у літаку таким чином, щоб була безпечна дистанція.

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air продає квитки на рейси Київ-Відень з 12 травня, хоча Україна офіційно не заявляє про відновлення авіасполучення.

Як повідомляло РБК-Україна, через пандемію коронавірусу низка світових авіаперевізників вже заявили про банкрутство. Повідомлялося, що коронавірус може призвести до банкрутства більшості авіакомпаній у всьому світі вже до кінця травня.