Windows гальмує? Ці 5 налаштувань потрібно вимкнути просто зараз

Додатки, що працюють у фоновому режимі

Багато додатків, встановлених без додаткового налаштування, автоматично отримують доступ до фонового режиму. Вони споживають ресурси - нехай і незначні окремо, але сумарно впливають на оперативну пам'ять, завантаження процесора та енергоспоживання.

Універсального списку таких додатків не існує, тому необхідно перейти в Параметри, Додатки, Встановлені додатки і вручну переглянути кожен. Якщо в меню налаштувань присутній пункт "Додаткові параметри", слід перевірити, чи активний фоновий режим.

Альтернативно - скористатися Диспетчером завдань. Там можна відстежити програми з мінімальним навантаженням на пам'ять і процесор, що часто вказує на фонову активність. Вимкнення варто проводити акуратно - не рекомендується зупиняти антивіруси і системні утиліти.

Їх відключення заощадить деякі ресурси (фото: XDA Developers)

Сплячий режим (займає місце на диску і не завжди потрібен)

Функція гібернації зберігає стан системи на диск і вимикає живлення. Підходить для тривалих простоїв, але при щоденному використанні втрачає сенс - файл hiberfil.sys може займати кілька гігабайт дискового простору.

Вимкнути гібернацію можна командою:

powercfg /h off - у командному рядку від імені адміністратора

Також доступний альтернативний спосіб: Панель керування, Електроживлення, Дія кнопок живлення.

Сплячий режим зберігає сеанс на жорсткому диску і вимикається, відновлюючи роботу пізніше (фото: XDA Developers)

Телеметрія та діагностичні дані

Система телеметрії в Windows збирає інформацію про активність користувача, включно з відвіданими сайтами, використаними додатками і характеристиками обладнання. Ці дані надсилаються Microsoft, що викликає питання про приватність, а також задіює ресурси у фоновому режимі.

Як вимкнути телеметрію:

Зайдіть у Параметри, потім Конфіденційність і безпека, Діагностика та відгуки

Слід відключити надсилання діагностичних даних і за бажання - видалити вже зібрані відомості.

Також рекомендується відключити "Перегляд діагностичних даних", який займає близько 1 ГБ простору.

Телеметричні та діагностичні дані (фото: XDA Developers)

Повідомлення та спливаючі поради

Системні повідомлення Windows можуть відволікати від роботи та перевантажувати інтерфейс. Для оптимізації потрібно перейти в:

Параметри, Система, Повідомлення, Додаткові параметри

Слід вимкнути опцію "Отримувати поради та рекомендації під час використання Windows", а також дві інші схожі функції.

Також можна відключити сповіщення для окремих додатків або повністю.

Вимкнення повідомлень і спливаючих порад (фото: XDA Developers)

Блокування екрана

Екран блокування відображає годинник, сповіщення та шпалери до входу в систему. Однак насправді це лише додатковий екран, який споживає ресурси і уповільнює доступ до робочого столу.

У Windows 11 Pro екран блокування відключається через "Редактор локальної групової політики" (пункт "Не відображати екран блокування").

Якщо у вас домашня версія, ви все одно можете зробити це за допомогою редактора реєстру. Це трохи складніше і включає в себе створення параметра Notlockscreen DWORD в розділі Windows\Personalization.

Перед внесенням змін рекомендується створити резервну копію реєстру.

Як вимкнути екран блокування (фото: XDA Developers)