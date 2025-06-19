Windows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчас

Приложения, работающие в фоновом режиме

Многие приложения, установленные без дополнительной настройки, автоматически получают доступ к фоновому режиму. Они потребляют ресурсы - пусть и незначительные по отдельности, но суммарно оказывают влияние на оперативную память, загрузку процессора и энергопотребление.

Универсального списка таких приложений не существует, поэтому необходимо перейти в Параметры, Приложения, Установленные приложения и вручную просмотреть каждое. Если в меню настроек присутствует пункт "Дополнительные параметры", следует проверить, активен ли фоновый режим.

Альтернативно - воспользоваться Диспетчером задач. Там можно отследить программы с минимальной нагрузкой на память и процессор, что зачастую указывает на фоновую активность. Отключение стоит проводить аккуратно - не рекомендуется останавливать антивирусы и системные утилиты.

Их отключение сэкономит некоторые ресурсы (фото: XDA Developers)

Спящий режим (занимает место на диске и не всегда нужна)

Функция гибернации сохраняет состояние системы на диск и выключает питание. Подходит для длительных простоев, но при ежедневном использовании теряет смысл - файл hiberfil.sys может занимать несколько гигабайт дискового пространства.

Отключить гибернацию можно командой:

powercfg /h off - в командной строке от имени администратора

Также доступен альтернативный способ: Панель управления, Электропитание, Действие кнопок питания.

Спящий режим сохраняет сеанс на жестком диске и выключается, возобновляя работу позже (фото: XDA Developers)

Телеметрия и диагностические данные

Система телеметрии в Windows собирает информацию об активности пользователя, включая посещенные сайты, использованные приложения и характеристики оборудования. Эти данные отправляются Microsoft, что вызывает вопросы о приватности, а также задействует ресурсы в фоновом режиме.

Как отключить телеметрию:

Зайдите в Параметры, затем Конфиденциальность и безопасность, Диагностика и отзывы

Следует отключить отправку диагностических данных и при желании - удалить уже собранные сведения.

Также рекомендуется отключить "Просмотр диагностических данных", который занимает около 1 ГБ пространства.

Телеметрические и диагностические данные (фото: XDA Developers)

Уведомления и всплывающие советы

Системные уведомления Windows могут отвлекать от работы и перегружать интерфейс. Для оптимизации нужно перейти в:

Параметры, Система, Уведомления, Дополнительные параметры

Следует отключить опцию "Получать советы и рекомендации при использовании Windows", а также две другие похожие функции.

Также можно отключить уведомления для отдельных приложений или полностью.

Отключение уведомлений и всплывающих советов (фото: XDA Developers)

Блокировка экрана

Экран блокировки отображает часы, уведомления и обои до входа в систему. Однако на деле это лишь дополнительный экран, потребляющий ресурсы и замедляющий доступ к рабочему столу.

В Windows 11 Pro экран блокировки отключается через "Редактор локальной групповой политики" (пункт "Не отображать экран блокировки").

Если у вас домашняя версия, вы все равно можете сделать это с помощью редактора реестра. Это немного сложнее и включает в себя создание параметра Notlockscreen DWORD в разделе Windows\Personalization.

Перед внесением изменений рекомендуется создать резервную копию реестра.

Как отключить экран блокировки (фото: XDA Developers)