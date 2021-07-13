Windows 11 продемонстрировал обновленный анимированный интерфейс

Несмотря на очевидные изменения в Windows 11, такие как, новое меню "Пуск" и центрированную панель задач, пользователи также обратить внимание на обновления анимации интерфейса, которые делают операционную систему более свежей и живой. Microsoft решила поработать над дизайном микровзаимодействия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

Новые изменения в операционной системе Windows 11 будут касаться взаимодействия с ее интерфейсом, а именно:

анимированных флажков с галочкой, чтобы предупреждать пользователя о взаимодействии с функцией;

анимированных кнопок интерфейса.

Фото: Windows 11 будет иметь анимированный интерфейс (instagram.com/microsoft.design)

"В современном мире крайне необходимо спокойствие ... Windows 11 способствует этому благодаря базовым возможностям, которые кажутся знакомыми, смягчают ранее пугающий для пользователя интерфейс и усиливают эмоциональную связь", - отмечает команда дизайнеров Microsoft.

В частности, компания также решила переделать настройки операционной системы после ее установки, чтобы они были более понятными и полезными, чем это было в Windows 10.

Также стоит отметить обновление закругленных углов в большинстве окон ОП и использование шрифта Segoe UI Variable.