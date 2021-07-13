Windows 11 продемонстрував оновлений анімований інтерфейс

Попри очевидні зміни у Windows 11, такі як, нове меню "Пуск" й центровану панель задач, користувачі також звернути увагу на оновлення анімації інтерфейсу, які роблять операційну систему більш свіжою й живою. Microsoft вирішила попрацювати над дизайном мікровзаємодії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Нові зміни в операційній системі Windows 11 стосуватимуться взаємодії з її інтерфейсом, а саме:

анімованих прапорців з галочкою, аби попереджати користувача про взаємодію з функцією;

анімованих кнопок інтерфейсу.

Фото: Windows 11 матиме анімований інтерфейс (instagram.com/microsoft.design)

"У сучасному світі вкрай необхідний спокій ... Windows 11 сприяє цьому завдяки базовим можливостям, які здаються знайомими, пом'якшують раніше лякаючий для користувача інтерфейс і підсилюють емоційний зв'язок", - відзначає команда дизайнерів Microsoft.

Зокрема, компанія також вирішила переробити налаштування операційної системи після її встановлення, аби вони були більш зрозумілими та корисними, ніж це було у Windows 10.

Також варто відзначити оновлення заокруглених кутів в більшості вікон ОП та використання шрифту Segoe UI Variable.