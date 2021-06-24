Windows 11 представили официально: основные нововведения

Интерфейс новой ОС

Одним из нововведений стало то, что меню "Пуск" сместилось в центр нижней панели задач, что напоминает док-бар в MacOS от Apple. Кроме того, в новой версии отказались от живых плиток и иначе перерисовали панель задач.

В целом интерфейс стал визуально более легким, ожидается, что Windows 11 предложит больше тем оформления, других возможностей по кастомизации, а также вернет виджеты. Окна теперь можно будет сгруппировать по одному из заранее предусмотренных сценариев. Внешний вид самих окон тоже изменился, они стали более круглыми, как и все в ОС.

Фото: интерфейс Windows 11 (скриншот онлайн-презентации Microsoft)

Программное обеспечение

В базовую сборку Windows 11 войдет приложение для видеозвонков Microsoft Teams, которое позволит пользователям компьютеров и других гаджетов начать общение в несколько нажатий.

Система получила новую экранную клавиатуру с поддержкой свайпов, а при работе на планшете со стилусом Windows 11 будет задействовать вибромоторы для более приятной отдачи при рисовании и вводе текста.

Также существенно изменился магазин приложений и игр. Он будет называться Microsoft Store, а не Windows Store.

Запуск приложений Android

Windows теперь поддерживает запуск и работу Android-приложений. Но пока неизвестно, можно ли будет установить их самостоятельно. Хотя заявлена поддержка маркетплейса Amazon с Android-приложениями.

Обновление до операционной системы нового поколения для владельцев Windows 10 будет бесплатным.