Windows 11 нарешті стала швидшою: Microsoft усунула критичну проблему, що існувала роками

Як працює Low Latency Profile

У травні Microsoft дозволила протестувати нову технологію лише обмеженому колу користувачів у необов'язковому пакеті оновлень для гілок 24H2 та 25H2. Проте свіжий червневий реліз переносить функцію до основного стабільного контуру Windows 11.

Завдяки цьому операційна система починає реагувати значно швидше під час рутинних повсякденних дій, наприклад, при відкритті меню "Пуск" або запуску програм.

Найбільшу вигоду від нововведення відчують власники старіших або слабших апаратних конфігурацій. На потужних сучасних комп'ютерах різниця буде майже непомітною.

Технологія працює за принципом короткочасного розгону: у момент кліку на елемент інтерфейсу система миттєво підвищує тактову частоту процесора на інтервал від 1 до 3 секунд. Це дозволяє подолати традиційні затримки та "зависання" інтерфейсу, на які користувачі скаржилися роками, зокрема під час роботи з "Провідником".

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Як перевірити наявність оновлення на ПК?

Нова функція поширюється автоматично разом із обов'язковим пакетом безпеки. Щоби переконатися, чи отримав комп'ютер оптимізацію, необхідно виконати такі кроки:

Перевірити наявність накопичувального пакета під номером KB5094126 у розділі Параметри > Система > Центр оновлення Windows. Його інсталяція автоматично активує функцію на комп'ютері.

Перевірити поточний номер збірки операційної системи у вкладці Параметри > Система > Про систему. Якщо там вказано номер 26200.8655 (для версії Windows 25H2) або 26100.8655 (для версії Windows 24H2), це означає, що потрібні компоненти вже встановлені.

Якщо патч ще не з'явився у списку доступних, це свідчить про поетапне розгортання апдейту серед спільноти, тож деякі користувачі отримують доступ трохи пізніше.

Для тих, хто не бажає чекати черги автоматичного завантаження, існує можливість завантажити пакет вручну через офіційний Каталог оновлень Microsoft, попередньо звіривши версію своєї ОС.

Розробники акцентують: слід враховувати, що Low Latency Profile працює повністю у фоновому режимі, тому в інтерфейсі Windows 11 немає спеціальних тумблерів чи візуальних індикаторів для його увімкнення.