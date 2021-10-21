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В Windows 11 добавили возможность пользоваться Android-приложениями: функцию уже тестируют

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Четверг 21 октября 2021 16:06
В Windows 11 добавили возможность пользоваться Android-приложениями: функцию уже тестируют Фото: в Windows 11 добавили возможность пользоваться Android-приложениями (blogs.windows.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Microsoft ввела в новую Windows 11 функцию, которая позволяет загружать и пользоваться приложениями Android. Сейчас нововведение тестируют участники программы Windows Insider.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Windows.

Как работает функция

  • все приложения и игры для Android можно скачать из магазина Amazon Appstore, который интегрирован в Microsoft Store;
  • некоторые из них есть в доступе в магазине приложений Microsoft;
  • каждое из приложений имеет свое стандартное описание, как и в Google Play;
  • приложений пока немного, однако компания расширит выбор поскольку планирует привлекать больше партнеров.

В Windows 11 добавили возможность пользоваться Android-приложениями: функцию уже тестируютФото: в Windows 11 добавили возможность пользоваться Android-приложениями (blogs.windows.com)

Дата окончания тестирования пока неизвестна, однако программу для загрузки приложений планируют обнародовать в "ближайшие месяцы".

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