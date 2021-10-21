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В Windows 11 додали можливість користуватися Android-додатками: функцію вже тестують

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Четвер 21 жовтня 2021 16:06
В Windows 11 додали можливість користуватися Android-додатками: функцію вже тестують Фото: в Windows 11 додали можливість користуватися Android-додатками (blogs.windows.com)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Microsoft запровадила до нової Windows 11 функцію, яка дозволяє завантажувати й користуватися додатками Android. Наразі нововведення тестують учасники програми Windows Insider.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Windows.

Як працює функція

  • усі програми й ігри для Android можна завантажити з магазину Amazon Appstore, який інтегрований до Microsoft Store;
  • деякі з них є у доступі в магазині додатків Microsoft;
  • кожен з додатків має свій стандартний опис, як і в Google Play;
  • на початку, додатків поки що небагато, однак компанія розширить вибір оскільки планує залучати більше партнерів.

В Windows 11 додали можливість користуватися Android-додатками: функцію вже тестуютьФото: в Windows 11 додали можливість користуватися Android-додатками (blogs.windows.com)

Дата завершення тестування поки невідома, однак програму для завантаження додатків планують оприлюднити в "найближчі місяці".

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