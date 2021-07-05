Windows 11 будет иметь обновленный Microsoft Store: что в нем изменится

Ключевым отличием между новой и предыдущей Windows 10 будет не только улучшение скорости работы операционной системы (ОП), но и добавление популярных среди пользователей программ в Microsoft Store.

Среди приложений сейчас можно отметить:

OBS Studio;

Zoom;

Canva;

WinZip;

Adobe Acrobat Reader;

Фото: Windows 11 будет иметь обновленный Microsoft Store (twitter.com/Windows)

Стоит отметить, что приложения были добавлены в магазин за последнюю неделю во время бета-тестирования Windows 11, что является многообещающим началом.

По словам главы Windows Паноса Паная, в настоящее время компания ведет переговоры с магазинами-конкурентами Steam и Epic Games Store о размещении их приложений в Microsoft Store.