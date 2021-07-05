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Windows 11 матиме оновлений Microsoft Store: що в ньому зміниться

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Microsoft прийняла рішення оновити магазин додатків у Windows 11. Внаслідок капітального ремонту, в Microsoft Store буде розміщена велика кількість популярних програм серед користувачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Ключовою відмінністю між новою та попередньою Windows 10 буде не лише поліпшення швидкості роботи операційної системи (ОП), але й додавання популярних серед користувачів програм в Microsoft Store.

Серед додатків наразі можна відзначити:

  • OBS Studio;
  • Zoom;
  • Canva;
  • WinZip;
  • Adobe Acrobat Reader;

Фото: Windows 11 матиме оновлений Microsoft Store (twitter.com/Windows)

Варто відзначити, що програми було додано до магазину протягом останнього тижня під час бета-тестування Windows 11, що є перспективним початком.

За словами голови Windows Паноса Паная, наразі компанія веде переговори з магазинами-конкурентами Steam й Epic Games Store стосовно розміщення їх додатків в Microsoft Store.

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