Windows 11 матиме оновлений Microsoft Store: що в ньому зміниться

Ключовою відмінністю між новою та попередньою Windows 10 буде не лише поліпшення швидкості роботи операційної системи (ОП), але й додавання популярних серед користувачів програм в Microsoft Store.

Серед додатків наразі можна відзначити:

OBS Studio;

Zoom;

Canva;

WinZip;

Adobe Acrobat Reader;

Фото: Windows 11 матиме оновлений Microsoft Store (twitter.com/Windows)

Варто відзначити, що програми було додано до магазину протягом останнього тижня під час бета-тестування Windows 11, що є перспективним початком.

За словами голови Windows Паноса Паная, наразі компанія веде переговори з магазинами-конкурентами Steam й Epic Games Store стосовно розміщення їх додатків в Microsoft Store.