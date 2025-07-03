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Windows 11 близька до рекорду: скільки користувачів уже перейшли

Четвер 03 липня 2025 13:50
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Windows 11 близька до рекорду: скільки користувачів уже перейшли Windows 11 близька до того, щоб обійти Windows 10 за популярністю (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Windows 11 вийшла майже чотири роки тому, але багато хто все ще залишається на "десятці". Уже з 15 жовтня 2025 року Windows 10 позбудеться оновлень безпеки. Залишаться два варіанти: перехід на Windows 11 або реєстрація в програмі ESU. Дедалі більше користувачів обирають оновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт XDA Developers, що спеціалізується на мобільних технологіях і розробці ПЗ.

Windows 11 вперше майже зрівнялася з Windows 10 за популярністю

За даними StatCounter, у таких країнах, як США, Канада та Велика Британія, Windows 11 вже давно обігнала "десятку" за часткою користувачів. Однак у глобальному масштабі картина дещо інша. На червень 2025 року частка Windows 11 по всьому світу становить 47,98%, тоді як Windows 10 - 48,76%.

Це мінімальний розрив між двома версіями за весь час існування Windows 11. При цьому зростання популярності "одинадцятої" версії пояснюється якраз відтоком користувачів з Windows 10.

Якщо в період з березня по травень частки обох систем практично не змінювалися, то в червні Windows 11 додала одразу понад чотири відсоткові пункти, тоді як частка "десятки" скоротилася майже на стільки ж.

Windows 11 близька до рекорду: скільки користувачів уже перейшлиWindows 11 наздоганяє "десятку" (фото: StatCounter)

Windows 7 досі обганяє Windows 8 і 8.1

Цікаво, що третє місце в рейтингу посіла не Windows 8 або 8.1, а Windows 7, випущена понад 15 років тому. На неї, за даними StatCounter, припадає 2,19% усіх користувачів Windows. Слідом йде Windows XP з часткою 0,43%, а у Windows 8 і 8.1 - всього 0,31% і 0,28% відповідно.

При цьому варто пам'ятати, що дані StatCounter формуються на основі аналізу відвідувань сайтів, де встановлений спеціальний код відстеження - таких ресурсів більше ніж 1,5 мільярда по всьому світу. Тому статистика швидше відображає загальні тенденції, ніж точну кількість активних пристроїв на конкретній версії Windows.

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