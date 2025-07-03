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Windows 11 близка к рекорду: сколько пользователей уже перешли

Четверг 03 июля 2025 13:50
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Windows 11 близка к рекорду: сколько пользователей уже перешли Windows 11 близка к тому, чтобы обойти Windows 10 по популярности (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Windows 11 вышла почти четыре года назад, но многие все еще остаются на "десятке". Уже с 15 октября 2025 года Windows 10 лишится обновлений безопасности. Останутся два варианта: переход на Windows 11 или регистрация в программе ESU. Все больше пользователей выбирают обновление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт XDA Developers, специализирующийся на мобильных технологиях и разработке ПО.

Windows 11 впервые почти сравнялась с Windows 10 по популярности

По данным StatCounter, в таких странах, как США, Канада и Великобритания, Windows 11 уже давно обогнала "десятку" по доле пользователей. Однако в глобальном масштабе картина несколько иная. На июнь 2025 года доля Windows 11 по всему миру составляет 47,98%, в то время как Windows 10 - 48,76%.

Это минимальный разрыв между двумя версиями за все время существования Windows 11. При этом рост популярности "одиннадцатой" версии объясняется как раз оттоком пользователей с Windows 10.

Если в период с марта по май доли обеих систем практически не менялись, то в июне Windows 11 прибавила сразу более четырех процентных пунктов, тогда как доля "десятки" сократилась почти на столько же.

Windows 11 близка к рекорду: сколько пользователей уже перешлиWindows 11 догоняет "десятку" (фото: StatCounter)

Windows 7 до сих пор обгоняет Windows 8 и 8.1

Интересно, что третье место в рейтинге заняла не Windows 8 или 8.1, а Windows 7, выпущенная более 15 лет назад. На нее, по данным StatCounter, приходится 2,19% всех пользователей Windows. Следом идет Windows XP с долей 0,43%, а у Windows 8 и 8.1 - всего 0,31% и 0,28% соответственно.

При этом стоит помнить, что данные StatCounter формируются на основе анализа посещений сайтов, где установлен специальный код отслеживания - таких ресурсов более 1,5 миллиарда по всему миру. Поэтому статистика скорее отражает общие тенденции, чем точное количество активных устройств на конкретной версии Windows.

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