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Wikipedia отказывается удалять статьи о войне в Украине по требованию России

Новина українською →
Россия, Понедельник 13 июня 2022 16:56
Wikipedia отказывается удалять статьи о войне в Украине по требованию России Фото: флаг России (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Московский суд приказал российской "Википедии" удалить статьи о войне в Украине и присудил ей штраф. Теперь компания оспаривает это решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Суд в Москве оштрафовал "Фонд Викимедиа", которому принадлежит российская "Википедия" на 5 млн рублей (88 тысяч долларов) за отказ удалить якобы дезинформацию из статей о войне, в частности "Вторжение России в Украину", "Военные преступления во время российского вторжения в Украину" и "Бойня в Буче".

"Фонд Викимедиа" 6 июня подал апелляцию на решение суда, в котором заявил, что удаление информации является нарушением прав человека.

Между тем в России хотят создать альтернативу Википедии.

Напомним, российская пропаганда распространяет очередной фейк о мобилизации женщин в ряды ВСУ.

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