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Wikipedia відмовляється видаляти статті про війну в Україні на вимогу Росії

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Росія, Понеділок 13 червня 2022 16:56
Wikipedia відмовляється видаляти статті про війну в Україні на вимогу Росії Фото: флаг Росії (УНІАН)
Автор: Елізавєта Драбкіна

Московський суд наказав російській "Вікіпедії" видалити статті про війну в Україні і присудив їй штраф. Тепер компанія оскаржує це рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Суд у Москві оштрафував "Фонд Вікімедіа", якому належить російська "Вікіпедія" на 5 млн рублів (88 тисяч доларів) за відмову видалити нібито дезінформацію зі статей про війну, зокрема "Вторгнення Росії в Україну", "Військові злочини під час російського вторгнення в Україну" та "Бійня в Бучі".

"Фонд Вікімедіа" 6 червня подав апеляцію на рішення суду, в якому заявив, що видалення інформації є порушенням прав людини.

Тим часом в Росії хочуть створити альтернативу Вікіпедії.

Нагадаємо, російська пропаганда поширює черговий фейк про мобілізацію жінок до лав ЗСУ.

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