В WikiLeaks сомневаются в справедливой экстрадиции Ассанжа

Организация WikiLeaks заявила, что у них есть сомнения в объективности предстоящего суда по экстрадиции в США ее основателя Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WikiLeaks в Twitter.

В организации заявили, что вынесенный приговор Ассанжу является шокирующим и карательным.

"У нас есть серьезные сомнения в том, что он получит честное слушание об экстрадиции (в США, - ред.) в Великобритании", - заявили в WikiLeaks.

Также они подчеркнули, что Ассанжу был вынесен приговор вдвое строже того, что обычно предполагается за такие действия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приговорили почти к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Основатель Wikileaks после выхода под залог в 2012 году в течение семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Британии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании.

Напомним, ранее американский Минюст заявил, что Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы. В Штатах его обвиняют в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.