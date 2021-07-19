WhatsApp запускает функцию групповых вызовов

"Запускаю групповые звонки в WhatsApp сегодня. Теперь, если вы добавлены в групповой звонок или если вы его пропустили, вы можете присоединиться в любое время", - отметил основатель Facebook.

Стоит отметить, что в групповом видеозвонке имеют возможность участвовать до восьми пользователей приложения. Когда к вам поступает оповещение, на экране отображается список участников конференции, где первый контакт - имя человека, который добавил вас к звонку

Среди особенностей видеозвонка можно отметить: