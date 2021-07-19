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WhatsApp запускає функцію групових дзвінків

Автор: Сергій Пишкін

WhatsApp, який сьогодні належить компанії Марка Цукерберга Facebook, оголосив про нове оновлення додатку. Відтепер у месенджері з’явилась функція групових дзвінків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Марка Цукерберга.

"Запускаю групові дзвінки в WhatsApp сьогодні. Тепер, якщо ви додані в груповий дзвінок або якщо ви його пропустили, ви можете приєднатися в будь-який час", - відзначив засновник Facebook.

Варто відзначити, що у груповому відеодзвінку мають можливість брати участь до восьми користувачів додатку. Коли до вас надходить оповіщення, на екрані відображається список учасників конференції, де перший контакт - ім’я людини, яка додала вас до дзвінка

Серед особливостей відеодзвінка можна відзначити:

  • Якість дзвінка залежатиме від користувача з найслабшою швидкістю мережі;
  • Під час конференції кожен матиме змогу ввімкнути або ж вимкнути камеру;
  • Під час дзвінка неможливо вилучити учасника конференції. Аби вийти з дзвінка, користувачу додатку доведеться самостійно покласти слухавку;
  • Функція групових дзвінків доступна лише для користувачів Android з оновленням 4.1 та вище.

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