WhatsApp запускає нові функції для боротьби з шахраями: що потрібно знати

Що змінюється в групах

Однією з ключових новинок стане функція "Огляд безпеки", яка відображатиметься, якщо вас додала в групу людина, яка не входить до вашого списку контактів. Система автоматично покаже:

Чи є адміністратор групи вашим знайомим

Чи є серед учасників групи ті, хто у вас у контактах

Загальну інформацію про групу та поради з безпеки.

До того, як ви вирішите залишитися в такій групі, повідомлення з чату будуть автоматично відключені. За бажання можна відкрити чат, щоб отримати більше контексту і прийняти остаточне рішення.

Захист в особистих листуваннях

WhatsApp також посилює захист від шахраїв в особистих чатах. У компанії попереджають, що зловмисники можуть спочатку зв'язатися з потенційною жертвою на інших платформах, а потім запропонувати продовжити спілкування у WhatsApp.

У зв'язку з цим тестується нова система попереджень: якщо ви починаєте листування з людиною, якої немає у ваших контактах, застосунок відображатиме додаткову інформацію - щоб допомогти вам зрозуміти, хто це і як він міг отримати ваш номер.

WhatsApp вводить нові заходи безпеки для боротьби з шахраями (фото: WhatsApp)

Як захистити себе

У WhatsApp нагадують: щоб не стати жертвою обману, не поспішайте відповідати на сумнівні повідомлення. Подумайте, чи виглядає запит логічним і чи не намагаються вас квапити. Якщо відправник представляється родичем або другом - перевірте його особу в інший спосіб, наприклад, за дзвінком або через іншу платформу.