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WhatsApp вводит новую функцию, повышающую конфиденциальность пользователей

Автор: Анна Полисученко

Мессенджер WhatsApp вводит новую функцию, повышающую конфиденциальность пользователей. Теперь по умолчанию будет скрыт онлайн-статус от незнакомых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WABetaInfo.

Ранее WhatsApp по умолчанию устанавливал для этой функции значение “Все”, позволяя видеть онлайн ли пользователь. Очередное обновление WhatsApp ограничивает видимость статуса.

Теперь увидеть, будет ли пользователь в сети, смогут только те, чьи номера добавлены в контакты смартфона.

Онлайн статус в WhatsApp позволяет другим контактам узнать, когда вы последний раз были в сети или используете программу на данный момент. Некоторые сторонние приложения используют эту функцию для мониторинга действий пользователей и сбора данных.

“Мы усложняем задачу тем, кого вы не знаете и с кем никогда не общались. Чтобы они не могли увидеть ваше последнее посещение мессенджера и ваше присутствие в сети WhatsApp”, - говорится в письме службы поддержки WhatsApp.

Ранее мы писали, что WhatsApp запустит криптовалютные переводы.

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