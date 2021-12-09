WhatsApp запустит криптовалютные переводы

В мессенджере WhatsApp появится криптовалютный кошелек. Таким образом, в мессенджере можно будет проводить транзакции с криптовалютой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

По данным издания, воспользоваться переводами уже могут ограниченный круг жителей Соединенных Штатов. Это стало возможно благодаря интеграции криптокошелька Novi.

Прислать токен можно будет прямо во время переписки, для этого необходимо нажать на "плюс" и выбрать "платеж" в появившемся меню.

Novi не будет брать комиссию за переводы, а также не будет устанавливать лимиты на частоту криптовалютных переводов. При этом платежи будут совершаться мгновенно.