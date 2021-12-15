WhatsApp вводить нову функцію, що підвищує конфіденційність користувачів

Раніше WhatsApp за замовчуванням встановлював для цієї функції значення "Всі", дозволяючи бачити чи онлайн користувач. Чергове оновлення WhatsApp обмежує видимість статусу.

Тепер побачити, чи буде користувач в мережі, зможуть тільки ті, чиї номери додані в контакти смартфона.

Онлайн статус в WhatsApp дозволяє іншим контактам дізнатися, коли ви останній раз були в мережі або чи використовуєте програму на даний момент. Деякі сторонні програми використовують цю функцію для моніторингу дій користувачів і збору даних.

"Ми ускладнюємо завдання тим, кого ви не знаєте і з ким ніколи не спілкувалися. Щоб вони не могли побачити ваше останнє відвідування месенджера і вашу присутність в мережі WhatsApp", - йдеться в листі служби підтримки WhatsApp.