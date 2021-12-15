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WhatsApp вводить нову функцію, що підвищує конфіденційність користувачів

Автор: Анна Полисученко

Месенджер WhatsApp вводить нову функцію, що підвищує конфіденційність користувачів. Тепер за замовчуванням буде прихований онлайн-статус від незнайомих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WABetaInfo.

Раніше WhatsApp за замовчуванням встановлював для цієї функції значення "Всі", дозволяючи бачити чи онлайн користувач. Чергове оновлення WhatsApp обмежує видимість статусу.

Тепер побачити, чи буде користувач в мережі, зможуть тільки ті, чиї номери додані в контакти смартфона.

Онлайн статус в WhatsApp дозволяє іншим контактам дізнатися, коли ви останній раз були в мережі або чи використовуєте програму на даний момент. Деякі сторонні програми використовують цю функцію для моніторингу дій користувачів і збору даних.

"Ми ускладнюємо завдання тим, кого ви не знаєте і з ким ніколи не спілкувалися. Щоб вони не могли побачити ваше останнє відвідування месенджера і вашу присутність в мережі WhatsApp", - йдеться в листі служби підтримки WhatsApp.

Раніше ми писали, що WhatsApp запустить криптовалютні перекази.

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