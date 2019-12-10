WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов

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WhatsApp перестанет работать на старых iPhone и в телефонах с устаревшей ОС Android

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Это связано с тем, что приложение завершает функционирование на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile.

Так, WhatsApp перестанет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря 2019 года.

На Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 мессенджер станет недоступным с февраля.

Кроме того, у клиентов со всеми вышеупомянутыми операционными системами в любое время могут перестать работать некоторые функции приложения, так как WhatsApp больше не занимается разработкой обновлений для этих операционных систем.

Компания, принадлежащая Facebook, заявила, что сосредоточит усилия на "мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей".

Напомним, через приложение WhatsApp применяли программное обеспечение, разработанное NSO Group для слежки за официальными лицами не менее 20 стран.

Также РБК-Украина сообщало, что американская компания Microsoft окончательно прекращает поддержку мобильной операционной системы Windows Mobile с 10 декабря. Как сообщается, функциональность смартфонов на Windows будет урезана, а безопасность системы окажется под угрозой. Компания рекомендует оставшимся пользователям переходить на смартфоны с Android или iOS.