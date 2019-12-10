ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов

Новости » Общество     10.12.2019 - 07:19
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов
Иллюстративное фото (pixabay.com)

WhatsApp перестанет работать на старых iPhone и в телефонах с устаревшей ОС Android

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Это связано с тем, что приложение завершает функционирование на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile.

Так, WhatsApp перестанет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря 2019 года.

На Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 мессенджер станет недоступным с февраля.

Кроме того, у клиентов со всеми вышеупомянутыми операционными системами в любое время могут перестать работать некоторые функции приложения, так как WhatsApp больше не занимается разработкой обновлений для этих операционных систем.

Компания, принадлежащая Facebook, заявила, что сосредоточит усилия на "мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей".

Напомним, через приложение WhatsApp применяли программное обеспечение, разработанное NSO Group для слежки за официальными лицами не менее 20 стран.

Также РБК-Украина сообщало, что американская компания Microsoft окончательно прекращает поддержку мобильной операционной системы Windows Mobile с 10 декабря. Как сообщается, функциональность смартфонов на Windows будет урезана, а безопасность системы окажется под угрозой. Компания рекомендует оставшимся пользователям переходить на смартфоны с Android или iOS.

Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Новости Украины соцсетиWhatsApp
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь